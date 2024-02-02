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20:50, 2 февраля 2024Силовые структуры

В России арестовали главу религиозной организации за психологическое насилие

В Ижевске главу религиозной организации отправили под домашний арест на 2 месяца

Фото: Артем Изофатов / Коммерсантъ

Индустриальный районный суд в Ижевске отправил под домашний арест руководителя местной религиозной организации, который обвиняется в причинении психологического насилия прихожанам. Об этом «Ленте.ру» сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. Он пробудет под домашним арестом до 1 апреля 2024 года с установлением ряда запретов.

Предварительно установлено, что с 2019 года по январь 2024-го фигурант проводил еженедельные богослужения на коммерческой основе, на которых умышленно и систематически применял методы психологического воздействия на людей. При помощи этих методов ему удавалось подавить волю прихожан, как полагает следствие, для получения от них денежных средств.

Ранее суд арестовал троих фигурантов уголовного дела об избиении подростков около торгового центра на Щелковском шоссе Москвы.

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      Анна Габай
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