Троих фигурантов по делу об избиении подростков около московского ТЦ арестовали

В Москве поместили под стражу троих фигурантов, избивших подростков возле ТЦ

Суд арестовал троих фигурантов уголовного дела об избиении подростков около торгового центра (ТЦ) на Щелковском шоссе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

В отношении четвертого фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

19 января группа юношей без причины избила незнакомых им подростков около ТЦ, двоим потерпевшим понадобилась помощь врачей. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых, один из которых оказался несовершеннолетним. В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ, все они признали вину.

