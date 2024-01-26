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08:51, 26 января 2024Силовые структуры

Троих фигурантов по делу об избиении подростков около московского ТЦ арестовали

В Москве поместили под стражу троих фигурантов, избивших подростков возле ТЦ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Суд арестовал троих фигурантов уголовного дела об избиении подростков около торгового центра (ТЦ) на Щелковском шоссе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

В отношении четвертого фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

19 января группа юношей без причины избила незнакомых им подростков около ТЦ, двоим потерпевшим понадобилась помощь врачей. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых, один из которых оказался несовершеннолетним. В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ, все они признали вину.

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      Олеся Мицкевич
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