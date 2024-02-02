Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:06, 2 февраля 2024Путешествия

В российском городе массово отменили и задержали рейсы из-за метели

АТОР: в Норильске из-за сильной метели массово отменили и задержали ряд рейсов

В Норильске из-за сильной метели массово отменили и задержали ряд авиарейсов. Тысячи человек не могут вылететь из российского города, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что длительные задержки объявили авиакомпании «Сибирь» и NordStar. Их самолеты должны были отправиться в Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и Уфу. В настоящее время прокуратура проводит проверку. Предполагается, что пассажиров будут вывозить из Норильска с помощью спецтранспорта.

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. В пятницу, 2 февраля, в нижнем течении реки Кубань (Темрюкский район) ожидается подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России задержали контейнеры с формой ВСУ. Груз шел транзитом через Китай в Польшу

      Мужчина отправился в тюрьму на 100 лет после конфликта из-за украденного обеда

      Россиянам раскрыли способ вернуть средства за страховку по ипотеке

      На месте крушения Ил-76 не осталось обломков самолета

      В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск бойцам СВО в одном случае

      Хранившая четыре года мумию мужа россиянка запугивала детей психбольницей

      В США испытали микроволновое оружие

      В ВВС Украины матом призвали ждать западные самолеты и «не трындеть»

      Стало известно о подготовке Украины к атаке российского Ил-76 с пленными

      Жертвами пожара на заправке в Кении стали два человека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше