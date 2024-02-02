В российском городе массово отменили и задержали рейсы из-за метели

АТОР: в Норильске из-за сильной метели массово отменили и задержали ряд рейсов

В Норильске из-за сильной метели массово отменили и задержали ряд авиарейсов. Тысячи человек не могут вылететь из российского города, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что длительные задержки объявили авиакомпании «Сибирь» и NordStar. Их самолеты должны были отправиться в Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и Уфу. В настоящее время прокуратура проводит проверку. Предполагается, что пассажиров будут вывозить из Норильска с помощью спецтранспорта.

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. В пятницу, 2 февраля, в нижнем течении реки Кубань (Темрюкский район) ожидается подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.