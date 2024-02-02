Среда обитания
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15:04, 2 февраля 2024Среда обитания

В российском городе остановилось время

В Калуге остановились часы возле здания городской управы

Фото: Unsplash

В Калуге возле здания городской управы на часах остановились стрелки — они не показывают время с декабря. Об этом сообщает «Подъем».

Первыми неполадки на улице Ленина заметили калужане. Позже выяснилось, что причиной «безвременья» стало отсутствие электричества. «Планируются работы по замене кабеля. О проблеме известно, конечно», — заявил журналисту издания представитель управления городского хозяйства Калуги. При этом неизвестно, через какое время механизм снова заработает.

Ранее в январе стало известно, что город Бийск в Алтайском крае погрузился во тьму — его жители остались без электричества из-за плановых отключений. Помимо этого, в населенном пункте отключили воду по причине повреждения трубопровода.

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      Полина Кислицына
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