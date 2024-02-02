В «Северстали» задумались о выплате дивидендов

В «Северстали» рекомендовали выплатить дивиденды в размере 191,51 рубля на акцию

Совет директоров российской металлургической компании ПАО «Северсталь» задумался о выплате дивидендов по итогам 2023 года. Их размер может составить 191,51 рубля на акцию, сообщает ТАСС.

По словам гендиректора «Северстали» Александра Шевелева, компания обладает серьезной финансовой устойчивостью для такого шага. Руководство рекомендовало закрыть реестр для выплаты дивидендов 18 июня 2024 года. Окончательный размер выплат планируют утвердить на годовом собрании акционеров 7 июня. Список акционеров для участия в годовом общем собрании должны подготовить к 13 мая.

Выплачивать дивиденды намерены из FCF (Free cash flow — свободный денежный поток). Его объем по итогам 2023 года составил 119,97 миллиарда рублей. Максимальные ожидания по размеру дивидендов ранее составляли 166 рублей на акцию. Последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года. Их размер составил 85,93 рубля на акцию.

Ранее основной акционер сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов назвал вывозные пошлины с привязкой к курсу доллара главным сдерживающим фактором для российского экспорта. По его словам, этот механизм может оказать болезненный эффект на отечественные компании, продукция которых ориентирована в основном на внешние рынки. Властям стоит воздержаться от таких опасных решений, добавил он.