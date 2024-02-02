В ВВС Украины матом призвали ждать западные самолеты и «не трындеть»

Спикер ВВС Украины Игнат матом ответил на вопросы об истребителях F/A-18 Hornet

Представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат матом ответил на вопросы об австралийских истребителях F/A-18 Hornet и призвал украинцев «не трындеть». С такими заявлениями он выступил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Игнат ответил на комментарии об отказе Украины от F-18. Он отказался опровергать информацию, но заявил, что соглашения о поставках пока не было. Также военный в грубой форме призвал ждать западные самолеты.

«Не знаете, не трындите! Потому что вы уже все достали, если честно (...)! Мы идем по единственной доступной тропинке к западным самолетам. Насколько это возможно», — написал спикер украинских ВВС. По его словам, у Украины и стран Запада есть четкая позиция по самолетам.

Ранее издание Australian Financial Review (AFR) со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленный офицер ВВС Украины в 2023 году назвал F/A-18 Hornet «летающим хламом». Принимавший участие в переговорах между Украиной и Австралией подрядчик подчеркнул, что произошедшее «фактически убило» сделку о передаче самолетов.