Вступившему в «Ахмат» россиянину отказали в выплате за участие в СВО

74.ru: в Челябинске бойцу из чеченского батальона отказали в выплате за СВО

Уроженцу Челябинска, вступившему в чеченский батальон «Ахмат», отказали в региональной выплате за участие в специальной военной операции. Об этом сам россиянин рассказал порталу 74.ru.

Мужчина отметил, что провел в зоне боевых действий три месяца. Он был полевым медиком на передовой. За это, как утверждает военный, он не получил региональную выплату, с начала года выросшую до 225 тысяч рублей.

Житель Челябинска пояснил, что пытался попасть на спецоперацию через районный военкомат, однако ему отказали. Тогда доброволец отправился в Чечню, где его признали годным к службе.

«У меня категория годности "В", поэтому в военкомате в Челябинске меня не брали добровольцем, а в спецназ "Ахмат" взяли. По начислениям зарплаты вопросов нет, мы получали приравненную ко всем военнослужащим сумму каждый месяц», — поделился он.

Но по региональной выплате вопрос возник, причем это довольно распространенная проблема, подчеркнул челябинец.

Мужчина признался, что для него эта выплата не так важна, поскольку есть другой заработок. Деньги, если их удастся получить, он намерен направить на нужды фронта, в подразделение, где проходил службу. Горожанина возмутило, что местные власти не следуют поручениям главы государства.

В свою очередь в министерстве социальных отношений Челябинской области в ответ на запрос бойца разъяснили, что он проходил через пункт отбора на военную службу не в Челябинске, а во Владикавказе, поэтому права на выплату от региона у него нет.