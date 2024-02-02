Назван простой и эффективный способ похудеть

PLOS ONE: регулярные занятия танцами помогают в потере веса

Китайские ученые назвали простой способ сбросить вес. Согласно статье, опубликованной в журнале PLOS ONE, танцы эффективно помогают похудеть.

Предыдущие исследования показали, что наиболее эффективной стратегией по снижению веса или поддержанию здорового индекса массы тела (ИМТ) является образ жизни, включающий здоровое питание и регулярные физические упражнения. Однако для большинства людей сложно постоянно вести здоровый образ жизни.

Специалисты проанализировали данные, которые включали 654 исследования, и обнаружили, что танцы могут быть эффективным вмешательством как для людей с избыточным весом, так и для тех, кто страдает ожирением. При этом практически любой вид танцев, если им заниматься регулярно, может помочь в потере веса, а также улучшении мышечного тонуса и координации.

Ранее сообщалось, что употребление до трех порций кимчи в день может уменьшить количество жира в области живота и потенциально снижает риск развития диабета.