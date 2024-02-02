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12:36, 2 февраля 2024Силовые структуры

Задержание Росгвардией похитителей подростка попало на видео

Росгвардия показала задержание похитителей подростка в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники Росгвардии при поддержке ОМОНа «Сибирь» задержали группу мужчин, которые подозреваются в похищении подростка и вымогательстве. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в Росгвардии.

На кадрах видно, как силовики берут штурмом квартиру, в которой находились злоумышленники. Всего задержано четверо мужчин в возрасте от 19 до 22 лет. Также оперативники показали пистолет, с помощью которого преступники вымогали деньги у несовершеннолетнего.

По данным ведомства, именно после угрозы оружием злоумышленники смогли получить деньги у 16-летнего студента.

Само преступление произошло 18 декабря 2023 года. Тогда подозреваемые встретили пострадавшего в кафе в Железнодорожном районе города. По данным следователей, применяя насилие, они вывели молодого человека из кафе и затащили в автомобиль. Похитители потребовали у него 250 тысяч рублей, затем забрали находящиеся у него на банковской карте деньги и скрылись с места преступления. Возбуждено уголовное дело.

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      Анна Габай
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