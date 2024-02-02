Женщина узнала неожиданный факт о сыне и захотела сделать ДНК-тест

Пользовательница Reddit рассказала на портале, как узнала неожиданный факт о сыне и захотела убедиться в их родстве. По словам женщины, она давно подозревала, что может быть ему неродной матерью.

Рассказчица отметила, что родила сына много лет назад. Сразу после родов у ребенка возникли проблемы со здоровьем, поэтому его на время забрали от родителей. Когда его вернули героине истории, то ей показалось, что внешне он не похож на нее и других ее детей. Тогда она впервые предположила, что сын мог быть ей неродным. «Я чувствовала себя ужасно виноватой за эту внезапно возникшую мысль. Но я не могла от нее избавиться», — призналась она.

Сын героини истории взрослел, и она понимала, что не видит сходства между ним и другими членами их семьи. Через некоторое время ему диагностировали заболевание сердца. Тогда пользовательница задумалась о том, чтобы сделать ДНК-тест и проверить ее родство с сыном. Свое желание женщина объяснила тем, что, установив родство или поняв, чей именно это ребенок, она могла бы узнать и о других возможных проблемах со здоровьем.

«Что случится, если я узнаю, что он мне не родной? Просто попытаюсь узнать семейную историю? Или не выдержу этого? Расскажу ли ему и семье? Обращусь в его роддом? Испорчу ли я ему жизнь?» — задалась она вопросами.

Пользователи поддержали желание рассказчицы провести генетический тест. Они объяснили, что если это родной сын героини, то проблемы с сердцем могут возникнуть и у других детей, о чем она должна знать. «Даже если он не твой биологический ребенок, ты его вырастила. Ты его мать», — успокоили они женщину.

Ранее мужчина рассказал на портале, как заглянул в медицинскую карту своего сына и узнал неожиданную правду. Его новорожденный сын имел третью группу крови, чего не могло быть в случае, если он был ему родным отцом.