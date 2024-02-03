Число погибших при ударе в Лисичанске выросло до 15

МЧС РФ: число погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске возросло до 15

Число погибших после обстрела Лисичанска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В публикации уточняется, что сотрудники ведомства извлекли из-под завалов тела 15 погибших.

Вечером 3 февраля ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске. Представитель Следственного комитета России заявил, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.

В правительстве ЛНР назвали удар случившееся терактом. Первый заместитель председателя правительства республики Юрий Говтвин уточнил, что разбор завалов будет продолжаться всю ночь.

