Трамп отреагировал на матерное выражение Байдена в свой адрес

Трамп заявил, что матерные слова Байдена относятся ко всем его сторонникам

45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал нецензурные ругательства действующего главы государства Джо Байдена в свой адрес. Об этом сообщает The New York Post.

Ранее журналисты издания Politico рассказали, что Байден неоднократно высказывался против Трампа в негативном ключе.

В письме предвыборного штаба Трампа, которое получили его сторонники, говорилось о том, что Байден назвал экс-президента США «больным придурком» и обматерил его. «Вы знаете, он думает так не только обо мне, он думает так о каждом из моих гордых сторонников», — приводят слова Трампа его представители.

В письме, посвященном сбору средств, Трамп также напомнил сторонникам, что его и его избирателей не раз оскорбляли политические оппоненты. «Хилари Клинтон называет нас жалкими. Байден будет плевать на нас и называть нас каждым ругательным словом в словаре», — заявил экс-президент США. В заключении политик отметил, что если его поддержат на выборах, то он вместе со сторонниками будет смеяться в день оглашения результатов.

Представитель предвыборного штаба Трампа также назвал поведение текущего главы Соединенных Штатов «позорным, но неудивительным». По его словам, такое поведение в отношении бывшего президента страны недопустимо.