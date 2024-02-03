В Минздраве заявили о планах расширить календарь прививок в России

Глава Минздрава Мурашко: календарь прививок в России планируется расширить

В России календарь профилактических прививок планируется расширить, планы утверждены. Об Этом в интервью РИА Новости рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

«В нашей части это еще и вакцинопрофилактика — расширение в перспективе календаря прививок, такие планы утверждены», — объяснил министр, говоря о действиях ведомства для реализации указа президента России о поддержке многодетных семей.

Также он отметил, что в программе государственных гарантий сегодня уже заложен ряд мер, они касаются обеспечения детей лекарственными препаратами. При этом еще есть ряд поручений Владимира Путина по расширению данного направления, резюмировал Мурашко.

В январе ученые Эдинбургского университета и других вузов и научных организаций в Великобритании раскрыли последствия для здоровья среди тех, кто не сделал прививки от коронавируса.

Рекомендация органов здравоохранения Британии по состоянию на июнь 2022 года предусматривала одну прививку для лиц в возрасте от 5 до 11 лет, две — для 12-15, три — для 16-74 и четыре — для людей старше 75.