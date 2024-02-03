Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:52, 3 февраля 2024Мир

На Западе заявили о планах США отстранить Зеленского от власти

Немецкий бизнесмен Дотком заявил о планах США отстранить Зеленского от власти
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что США хотят отстранить президента Украины Владимира Зеленского от власти. О планах американской стороны бизнесмен сообщил в социальной сети Х.

«Сеймур Херш, удостоенный наград американский журналист, подтверждает слухи с Украины о том, что Вашингтон разработал план по свержению Зеленского», — написал он. По его словам, «покончить с глупостями Зеленского» и начать мирные переговоры с Россией является лучшим решением для всех сторон.

Ранее Херш заявил, что существующая концепция США в отношении Украины предполагает поддержку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и проведение в стране реформ, которые приведут к смене режима президента страны Владимира Зеленского.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России узнали о предложении Британии ввести бесполетную зону над Украиной

      В Пентагоне рассказали о первых атаках США по Ираку и Сирии

      Байден пообещал продолжить ответные действия США на Ближнем Востоке

      На Западе заявили о планах США отстранить Зеленского от власти

      На базе США в Сирии начался пожар после ракетного обстрела

      Эрдоган назначил нового главу Центробанка Турции

      На Украине заявили о дорогой ошибке Зеленского с увольнением Залужного

      Генерал ВСУ заявил о возмущении Запада из-за действий Зеленского

      Вильнюс предложил увеличить число уроков литовского языка в русских школах

      Российский боец в зоне СВО отбил украинский дрон-камикадзе автоматом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше