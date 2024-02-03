На Западе заявили о планах США отстранить Зеленского от власти

Немецкий бизнесмен Дотком заявил о планах США отстранить Зеленского от власти

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что США хотят отстранить президента Украины Владимира Зеленского от власти. О планах американской стороны бизнесмен сообщил в социальной сети Х.

«Сеймур Херш, удостоенный наград американский журналист, подтверждает слухи с Украины о том, что Вашингтон разработал план по свержению Зеленского», — написал он. По его словам, «покончить с глупостями Зеленского» и начать мирные переговоры с Россией является лучшим решением для всех сторон.

Ранее Херш заявил, что существующая концепция США в отношении Украины предполагает поддержку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и проведение в стране реформ, которые приведут к смене режима президента страны Владимира Зеленского.