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08:44, 3 февраля 2024Бывший СССР

Назван возможный преемник Залужного

Смирнов назвал министра обороны Украины Умерова возможным преемником Залужного
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Крымский политический эксперт, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости назвал возможного преемника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Он считает, США предложат Киеву кандидатуру действующего министра обороны Украины Рустема Умерова, в этом Вашингтон поддержит и Турция.

«Через Умерова США будут рулить процессом. Умерову и капитуляцию проще подписывать, нет этнической привязки к Украине», — пояснил Смирнов.

По его мнению, именно через Умерова украинская переговорная группа в Стамбуле предлагала заморозить вопрос статуса Крыма на 25 лет.

Ранее сообщалось, что Залужный остался в своей должности после Ставки с Владимиром Зеленским вопреки слухам о том, что на заседании будет решаться вопрос о его отстранении.

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      Марина Совина
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