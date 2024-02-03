Назван возможный преемник Залужного

Смирнов назвал министра обороны Украины Умерова возможным преемником Залужного

Крымский политический эксперт, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости назвал возможного преемника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Он считает, США предложат Киеву кандидатуру действующего министра обороны Украины Рустема Умерова, в этом Вашингтон поддержит и Турция.

«Через Умерова США будут рулить процессом. Умерову и капитуляцию проще подписывать, нет этнической привязки к Украине», — пояснил Смирнов.

По его мнению, именно через Умерова украинская переговорная группа в Стамбуле предлагала заморозить вопрос статуса Крыма на 25 лет.

Ранее сообщалось, что Залужный остался в своей должности после Ставки с Владимиром Зеленским вопреки слухам о том, что на заседании будет решаться вопрос о его отстранении.