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18:21, 3 февраля 2024Бывший СССР

Под Киевом сотрудники военкомата избили мужчину

Под Киевом сотрудники военкомата вручили мужчине повестку и избили его

Фото: Kavun Halyna / Shutterstock / Fotodom

В Киевской области сотрудники военкомата избили водителя грузовика после вручения повестки. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на родственников пострадавшего.

Инцидент произошел 30 января в селе Рудницкое Броварского района. Как рассказала дочь мужчины, Вероника Кольцова, он ехал на грузовике с женой, когда его остановили сотрудники военкомата. Они вручили водителю повестку и, как только он расписался в ней, вытащили его из машины и начали жестоко избивать.

По словам Кольцовой, в этот момент два человека постучали в пассажирскую дверь, где сидела ее мать, направили на нее оружие и заставили выйти из машины. «Пока моего папу били, пока у мамы забирали телефон, работник полиции стоял в стороне, смотрел на всю эту ситуацию и никак не реагировал», — утверждает дочь пострадавшего.

В настоящее время неизвестно, что послужило причиной нападения на мужчину. Как сообщили в Броварском районном управлении полиции, по факту нанесения телесных повреждений начато досудебное расследование. В настоящее время правоохранители проводят следственные действия.

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      Алиса Удовик
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