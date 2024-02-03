Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:35, 3 февраля 2024Бывший СССР

Порошенко призвал Европу передать Украине все необходимое оружие

Петр Порошенко призвал Европу передать ВСУ все необходимое оружие
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал Европу передать стране все необходимое оружие. Об этом он заявил в интервью Figaro.

По его словам, ситуация на поле боя сильно отличается от того, что говорят киевские власти. Политик отметил, что правительство страны «надело на людей розовые очки». «В результате люди не понимают, для чего нужна новая мобилизация. Они видят, как арестовывают участников протестов. Некоторые пугаются и бегут из страны», — сказал он.

Порошенко заявил, что у Вооруженных сил Украины заканчиваются снаряды. Он назвал это огромной проблемой для украинской армии. «Европейцы должны дать нам все необходимое вооружение, без каких-либо условий», — отметил он.

Ранее Порошенко рассказал о реакции европейских партнеров Киева на слухи об увольнении главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. По словам политика, сообщения об отставке главкома повергли чиновников в шок.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В экстренных службах заявили о доказанном факте атаки Ил-76 с Patriot

      Спасение провалившегося в колодец верблюда на космодроме попало на видео

      Тренер раскрыл подробности нападения на российского фигуриста в метро

      В Киеве раскрыли причину нового обострения конфликта между Зеленским и Залужным

      Задержан напавший на пост скорой помощи в Подмосковье

      Милош Бикович лишился роли в новом сезоне «Белого лотоса»

      На Украине предрекли «политическую казнь» Залужному

      Диетолог сообщила о вреде интервального голодания

      В Пентагоне рассказали о первых атаках США по Ираку и Сирии

      На Западе заявили о планах США отстранить Зеленского от власти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше