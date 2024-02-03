Россия сообщила МАГАТЭ о минных заграждениях на ЗАЭС от диверсантов

Постоянное представительство России при международных организациях в Вене направило ноту Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о минных заграждениях вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Расположенные между внешним и внутренним периметрами Запорожской АЭС (ЗАЭС) минные заграждения не представляют никакой угрозы персоналу станции и находящимся на ней экспертам секретариата МАГАТЭ», — говорится в документе.

Отмечается, что мины находятся в закрытой буферной зоне для того, чтобы «сдерживать потенциальных украинских диверсантов». Кроме того, дипломаты заявили, что установка мин для защиты периметра АЭС — «допустимая практика, которая не противоречит никаким рекомендациям МАГАТЭ».

В январе эксперты МАГАТЭ заявили, что вновь обнаружили мины на периферии территории ЗАЭС. Специалисты уточнили, что нашли мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта. Ранее устройства выявили группой МАГАТЭ — их удалили в ноябре 2023 года, однако они снова появились на месте.