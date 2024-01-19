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23:25, 19 января 2024Мир

В районе Запорожской АЭС нашли новые мины

МАГАТЭ заявило о наличии новых мин на периферии территории Запорожской АЭС

Фото: Alina Smutko / Reuters

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что вновь обнаружили мины на периферии территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом передает РИА Новости.

Специалисты уточнили, что нашли мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта. Ранее устройства выявили группой МАГАТЭ — их удалили в ноябре 2023 года, однако они снова появились на месте.

«Это закрытая зона, недоступная для оперативного персонала станции», — отметили в агентстве.

Представители МАГАТЭ добавили, что наличие мин не соответствует стандартам безопасности агентства.

Ранее Минобороны России заявило, что Украина совершила провокацию на ЗАЭС с целью срыва проведения ротации сотрудников МАГАТЭ. Так, дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили девять украинских беспилотных летательных аппаратов.

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      Марина Совина
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