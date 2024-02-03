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01:04, 3 февраля 2024Бывший СССР

Российский боец в зоне СВО отбил украинский дрон-камикадзе автоматом

Боец ВС РФ отбил летевший на него дрон-камикадзе ВСУ автоматом, БПЛА взорвался
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

WarGonzo / Telegram

Российский боец, находясь на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО), отбил своим автоматом летевший на него дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался, случившееся попало на видео, его опубликовал Telegram-канал WarGonzo.

Ловкость военнослужащего позволила ему пережить детонацию дрона. «Следом за камикадзе последовал сброс гранаты, который, впрочем, тоже мало смутил нашего военного», — отметил источник.

Ранее президент России Владимир Путин назвал основу успеха бойцов ВС РФ на СВО. Глава государства уверен, что поддержка народа придает военнослужащим сил, чтобы выполнять сложные и опасные задачи.

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      Александра Синицына
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