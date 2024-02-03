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05:30, 3 февраля 2024Мир

В Польше обвинили фон дер Ляйен в переписывании истории и лжи о Холокосте

Член ЕП Легутко обвинил фон дер Ляйен в переписывании истории и лжи о Холокосте
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Marko Djurica / Reuters

Член Европейского парламента (ЕП) от Польши Рышард Легутко обвинил председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в переписывании фактов истории и лжи о событиях Холокоста. Об этом говорится в обращении евродепутата к ЕК, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«27 января 2024 года в аккаунте [в соцсети] X (бывший Twitter — прим. «Ленты.ру») председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен был размещен пост, посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста. В посте было показано, как европейские лидеры, включая саму председателя Еврокомиссии, зачитывают имена жертв немецкой оккупации», — говорится в в обращении Легутко.

Во время выступлений были показаны подписи с указанием дат рождения жертв, а также дат и мест их смерти. Однако в нескольких случаях видео также содержало вводящее в заблуждение заявление «лагерь Освенцим, Польша», предполагающее, что Польша имела какое-то отношение к концентрационным лагерям

Рышард Легуткоевродепутат от Польши

В связи с этим он обратился с рядом вопросов к ЕК от имени польской делегации партии ЕП «Европейские консерваторы и реформисты».

«Почему Еврокомиссия сознательно вводит общественность в заблуждение, пытаясь фальсифицировать исторические факты и снять с настоящих преступников — немцев — ответственность за преступление геноцида? Какие действия Комиссия намерена предпринять, чтобы избежать подобного обмана в будущем? Намерена ли председатель Еврокомиссии принести официальные извинения Польше?» — спросил член ЕП.

Фон дер Ляйен обвиняют в переписывании истории не впервые. Так, в конце января было опубликовано заявление фон дер Ляйен к годовщине освобождения Освенцима. В приведенной исторической справке говорится, что «27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау».

Постпредство России при ЕС назвало это ошибкой и призвало ЕС исправить ее, отметив, что Освенцим освобождала Красная армия, а не «союзные войска». В свою очередь, преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен обвинил Евросоюз в переписывании истории в связи с этой публикацией.

Освенцим — комплекс концентрационных лагерей, располагавшихся в 1940-1945 годах вблизи одноименного польского города. На их территории, по разным подсчетам, нацисты уничтожили от одного до четырех миллионов человек. Освенцим был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года, этот день отмечается как Международный день памяти жертв холокоста.

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      Кирилл Садовский
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