Деми Мур опубликовала новое фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом

Актриса Деми Мур опубликовала новое фото с актером Брюсом Уиллисом

Актриса Деми Мур поделилась новой фотографией с бывшим мужем, актером Брюсом Уиллисом, у которого диагностировали лобно-височную деменцию. Снимок с тяжелобольным экс-супругом она опубликовала в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

На фото Мур и Уиллис запечатлены рядом с дочерью Таллулой. Актер одет в голубую футболку, серую толстовку на молнии и брюки. Его образ дополнен кепкой и шарфом.

«Осыпаем нашу Таллулу любовью сегодня, в день ее 30-летия», — подписала снимок Мур.

О том, что у Уиллиса обнаружили лобно-височную деменцию, стало известно в феврале 2023 года. Семья актера заявила, что способов лечения этой болезни сегодня не существует. Перед этим сообщалось, что из-за проблем со здоровьем Уиллис решил завершить карьеру.

Мур и Уиллис состояли в браке с 1987 по 2000 год. У них три дочери: Румер, Скаут и Таллула.