Квартирант заявил на поселившуюся с детьми в подъезде собственницу в полицию

Снявший квартиру у живущей в подъезде россиянки мужчина заявил на нее в полицию

Квартирант заявил на собственницу Елену (фамилия неизвестна), поселившуюся с детьми в подъезде, в полицию за то, что его пытаются незаконно выселить из снятого за 1,2 миллиона рублей жилья. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«Сама многодетная мать говорит, что ее из квартиры буквально выжил беженец с Украины, который сидит под домашним арестом за кражу», — уточняется в сообщении.

По данным издания, россиянка познакомилась с нанимателем, который является беженцем из Украины, на суде. Известно, что мужчине избирали меру пресечения по 158 статье («Тайное хищение чужого имущества») УК РФ и присудили домашний арест.

Ранее в феврале стало известно, что в Москве помогут жившей в подъезде многодетной семье. В ведомстве подчеркнули, что семья будет размещена в социальном центре со всеми удобствами: им предоставят три спальни, кухню и два санузла.

3 февраля сообщалось, что жительница Москвы сдала квартиру за 1,2 миллиона рублей и оказалась в подъезде с тремя детьми. Женщина получила оплату сразу за полгода и переехала с семьей в более дешевую квартиру в Подмосковье.