Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:16, 4 февраля 2024Россия

Квартирант заявил на поселившуюся с детьми в подъезде собственницу в полицию

Снявший квартиру у живущей в подъезде россиянки мужчина заявил на нее в полицию
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Квартирант заявил на собственницу Елену (фамилия неизвестна), поселившуюся с детьми в подъезде, в полицию за то, что его пытаются незаконно выселить из снятого за 1,2 миллиона рублей жилья. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«Сама многодетная мать говорит, что ее из квартиры буквально выжил беженец с Украины, который сидит под домашним арестом за кражу», — уточняется в сообщении.

По данным издания, россиянка познакомилась с нанимателем, который является беженцем из Украины, на суде. Известно, что мужчине избирали меру пресечения по 158 статье («Тайное хищение чужого имущества») УК РФ и присудили домашний арест.

Материалы по теме:
Ход принцессы. Как модель Playboy стала риелтором для миллионеров и вышла замуж за настоящего принца.
Ход принцессы.Как модель Playboy стала риелтором для миллионеров и вышла замуж за настоящего принца.
20 марта 2022
«Мне некуда уходить» История россиянки, которая годами жила с убийцей матери. Он оставил ее и детей без крыши над головой
«Мне некуда уходить»История россиянки, которая годами жила с убийцей матери. Он оставил ее и детей без крыши над головой
23 декабря 2021

Ранее в феврале стало известно, что в Москве помогут жившей в подъезде многодетной семье. В ведомстве подчеркнули, что семья будет размещена в социальном центре со всеми удобствами: им предоставят три спальни, кухню и два санузла.

3 февраля сообщалось, что жительница Москвы сдала квартиру за 1,2 миллиона рублей и оказалась в подъезде с тремя детьми. Женщина получила оплату сразу за полгода и переехала с семьей в более дешевую квартиру в Подмосковье.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США назвали решение Байдена по газу подарком Путину. Его идею также резко раскритиковали в Европе и Азии

      Россиянам назвали передающиеся по наследству виды рака

      Интерес «Спартака» к вратарю ЦСКА прокомментировали

      ВСУ второй раз за день атаковали Белгородскую область

      Обстрел ВСУ повредил детский сад в российском городе

      В ДТП с участием четырех автомобилей пострадали три россиянина

      В Польше согласились со словами о принадлежности Крыма России

      Квартирант заявил на поселившуюся с детьми в подъезде собственницу в полицию

      Повторные взрывы произошли в Херсоне

      В МВД прокомментировали срыв БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше