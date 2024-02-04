Названо выдвинутое Мбаппе «Реалу» условие для перехода

CBS: Мбаппе заявил, что перейдет в «Реал», если ему разрешат сыграть на ОИ

Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе выдвинул мадридскому «Реалу» условие для осуществления перехода. Его назвал CBS.

По информации источника, форвард очень хочет сыграть на домашней Олимпиаде-2024 в Париже. Соревнования проходят вне официальных окон ФИФА, поэтому для выступления на них игроки должны получить разрешение. Мбаппе готов присоединиться к «Реалу», если тот перед подписанием контракта одобрит его участие в Играх.

3 февраля сообщалось, что Мбаппе сделал выбор между «Пари Сен-Жермен» и «Реалом». 25-летний футболист не будет продлевать контракт с ПСЖ и перейдет в «Реал» летом 2024 года.

Мбаппе — чемпион мира-2018 в составе сборной Франции, а также шестикратный чемпион страны в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость игрока оценивается в 180 миллионов евро.