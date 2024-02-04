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10:37, 4 февраля 2024Спорт

Названо выдвинутое Мбаппе «Реалу» условие для перехода

CBS: Мбаппе заявил, что перейдет в «Реал», если ему разрешат сыграть на ОИ

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе выдвинул мадридскому «Реалу» условие для осуществления перехода. Его назвал CBS.

По информации источника, форвард очень хочет сыграть на домашней Олимпиаде-2024 в Париже. Соревнования проходят вне официальных окон ФИФА, поэтому для выступления на них игроки должны получить разрешение. Мбаппе готов присоединиться к «Реалу», если тот перед подписанием контракта одобрит его участие в Играх.

3 февраля сообщалось, что Мбаппе сделал выбор между «Пари Сен-Жермен» и «Реалом». 25-летний футболист не будет продлевать контракт с ПСЖ и перейдет в «Реал» летом 2024 года.

Мбаппе — чемпион мира-2018 в составе сборной Франции, а также шестикратный чемпион страны в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость игрока оценивается в 180 миллионов евро.

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      Алексей Гусев
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