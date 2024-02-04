Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
14:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Монако
Сегодня
15:00 (Мск)
Гавр
Франция - Лига 1|20-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
17:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|23-й тур
Арсенал
Сегодня
19:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|23-й тур
Аталанта
Сегодня
20:00 (Мск)
Лацио
Италия - Серия А|23-й тур
Интер М
Сегодня
22:45 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|23-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
23:00 (Мск)
Атлетико М
Испания - Примера|23-й тур
09:10, 4 февраля 2024Спорт

Стал известен победитель главного боя турнира UFC Vegas 85

Нассурдин Имавов победил Романа Долидзе в главном бою турнира UFC Vegas 85

Фото: Sergei Belski / Reuters

Французский боец смешанного стиля российского происхождения Нассурдин Имавов победил представителя Грузии Романа Долидзе в главном бою турнира UFC Vegas 85. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 4 февраля. в Лас-Вегасе и продлился все пять раундов. Уроженец Дагестана одержал победу единогласным решением судей.

Имавов, выступающий в среднем весе, одержал 13-ю победу в карьере. На его счету также четыре поражения. Долидзе потерпел третье поражение, он выиграл 12 поединков.

В рамках турнира UFC Vegas 85 также прошел бой с участием россиянина Муслима Салихова. Он уступил техническим нокаутом в первом раунде представителю Ямайки Рэнди Брауну. Бой другого россиянина — Алиасхаба Хизриева — против представителя Узбекистана Махмуда Мурадова был признан несостоявшимся.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Два-три месяца — самые опасные». В Киеве предупредили, что Украину ждет самое сложное и масштабное наступление России

      Известная украинская рэперша отказалась участвовать в сборах на нужды ВСУ

      На Украине отчитались о количестве экспортированных по Черному морю грузов

      SpaceX вновь перенесла отстыковку Crew Dragon с космическими туристами

      В ЛНР объявили траур по жертвам обстрела в Лисичанске

      Стало известно о желании Зеленского обвинить Залужного в крушении Ил-76

      В Крыму слова Дуды про полуостров назвали сигналом Киеву

      В Москве помогут жившей в подъезде многодетной семье

      Баскетболист клуба НБА повторил достижение Брайанта

      Полицейские сорвали закрытую БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше