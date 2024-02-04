Стал известен победитель главного боя турнира UFC Vegas 85

Нассурдин Имавов победил Романа Долидзе в главном бою турнира UFC Vegas 85

Французский боец смешанного стиля российского происхождения Нассурдин Имавов победил представителя Грузии Романа Долидзе в главном бою турнира UFC Vegas 85. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 4 февраля. в Лас-Вегасе и продлился все пять раундов. Уроженец Дагестана одержал победу единогласным решением судей.

Имавов, выступающий в среднем весе, одержал 13-ю победу в карьере. На его счету также четыре поражения. Долидзе потерпел третье поражение, он выиграл 12 поединков.

В рамках турнира UFC Vegas 85 также прошел бой с участием россиянина Муслима Салихова. Он уступил техническим нокаутом в первом раунде представителю Ямайки Рэнди Брауну. Бой другого россиянина — Алиасхаба Хизриева — против представителя Узбекистана Махмуда Мурадова был признан несостоявшимся.