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18:05, 4 февраля 2024Мир

В МВД прокомментировали срыв БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге

В МВД заявили, что БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге сорвали в ходе рейда полиции
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

БДСМ-вечеринка в центре Екатеринбурга была сорвана в ходе рейда полиции. Так случившееся прокомментировала руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, ее цитирует РИА Новости.

«Это был обычный плановый, профилактический рейд, направленный на стабилизацию оперативной обстановки в столице Среднего Урала», — заявила она, добавив, что в ходе рейда была проведена проверка порядка 270 граждан.

Как отметила Горелых, на мероприятии присутствовали два подростка, и в отношении их родителей уже завели административные дела о неисполнении обязанностей.

Ранее стало известно, что полиция сорвала проведение закрытой вечеринки с элементами БДСМ в клубе «Фабрика» в центре Екатеринбурга. Локация вечеринки была поделена на три зоны: для чаепития, для общих выступлений, а третью зону выделили под массажные столы и столы «для порки».

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      Виктория Кондратьева
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