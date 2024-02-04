Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В поселке Теткино Глушковского района в результате атаки БПЛА со стороны Украины повреждения получили инфраструктурные объекты связи», — сказал он.

По его словам, аварийные бригады начнут восстанавливать инфраструктуру, когда на месте станет безопасно.

Ранее в Курской области один человек пострадал в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Мужчину контузило при обстреле украинскими войсками села Гуево Суджанского района. Этот населенный пункт находится примерно в полутора километрах от российско-украинской границы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.