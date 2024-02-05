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16:52, 5 февраля 2024Бывший СССР

Больше трети граждан Эстонии не одобрили прием украинских беженцев

Соцопрос в Эстонии: более трети граждан не одобрили прием украинских беженцев

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Более трети граждан Эстонии не одобрили прием украинских беженцев: 7 процентов затруднились положительно оценить инициативу эстонских властей, еще 30 — выступили «против». О результатах опроса социологической службы Turu-uuringute AS рассказал портал ERR.ee.

«63 процента поддерживают прием военных беженцев из Украины, 30 процентов выступают "против", а 7 процентов затруднились с ответом. За год поддержка приема украинских беженцев снизилась на 10 процентных пунктов, а доля выступающих против увеличилась на 9 процентных пунктов», — отмечается в сообщении.

Из данных соцопроса также следует, что 40 процентов русскоязычных граждан Эстонии отказались осудить действия России в ходе проведения специальной военной операции.

Ранее Украину сочли самой большой проблемой Европейского Союза в Латвии. Как следует из отчета Евробарометра, так считают 42 процента латышей.

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      Глеб Палехов
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