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14:03, 5 февраля 2024Силовые структуры

Бывшего начальника российского ИВС осудят за взятку и злоупотребления

В Орловской области будут судить экс-начальника ИВС за коррупцию

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Орловской области суд рассмотрит дело бывшего начальника изолятора временного содержания (ИВС) подозреваемых и обвиняемых МО МВД России «Мценский» о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, в сентябре 2021 арестованный россиянин предоставил обвиняемому во временное пользование автомобиль за два миллиона рублей и две единицы строительной техники за три миллиона рублей. Взамен начальник ИВС разрешил мужчине ездить к стоматологу в частную клинику и встречаться с родственниками.

Возбуждено дело по статье о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее Приволжский районный суд Казани отправил под домашний арест начальника исправительной колонии №2 Марата Сайфутдинова, обвиняемого по делу о получении взяток.

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      Екатерина Кашурникова
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