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13:34, 5 февраля 2024Бывший СССР

Двух пострадавших от взрыва в Ереване извлекли из-под завалов

Двух пострадавших от взрыва в частном районе Еревана извлекли из-под завалов

Кадр: 24news.am

Спасатели извлекли из-под завалов еще двух пострадавших в результате взрыва в в административном районе Эребуни Ереване, сообщает ресурс 24news.am.

По заявлению спасательной службы, они оба живы и находятся в сознании, им оказана медицинская помощь, они были доставлены в медицинский центр на носилках. В то же время параллельно ведутся работы по оказанию соответствующей помощи гражданам, пострадавшим от взрыва. По сообщению пресс-секретаря МВД Нарека Саркисяна, под завалами продолжает находиться женщина.

Ранее стало известно, что в Ереване произошел взрыв по адресу Нор-Ареш 34. Пользователи соцсетей утверждают, что взрыв мог произойти в пекарне.

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      Валентин Карант
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