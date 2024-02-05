Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:50, 5 февраля 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ раскритиковал Зеленского за намерение уволить Залужного

Генерал ВСУ посоветовал думающему об отставке Залужного Зеленскому начать с себя
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Keystone / Alessandro Della Valle / Pool / Reuters

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой» раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за намерение уволить главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного.

«Что касается заявления президента, что он думает о замене руководства Украины, хочется надеяться, что он подумал про себя. Мне бы очень хотелось поверить, что он понял, что не справляется с определенной частью своих обязанностей», — отметил Кривонос.

По его словам, обновление кадров в ВСУ не представляется возможным, так как людей с опытом, который есть у Залужного, на сегодняшний день в стране найти трудно.

Ранее Зеленский заявил о том, что думает о «замене ряда руководящих лиц государства», включая главнокомандующего ВСУ. По его словам, всей управленческой группе страны «необходима перезагрузка и новое начало».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      У Карла III обнаружили рак

      Командующий ВМС Украины назвал Крымский мост потенциальным «покойником»

      Польша выделила кредит для совместного с Украиной производства вооружений

      Генерал ВСУ раскритиковал Зеленского за намерение уволить Залужного

      Названа возможная причина ЧП с самолетом с тренером Тарасовой

      В России высказались о полном запрете VPN

      Тело первого погибшего члена экипажа Ми-8 подняли со дна Онежского озера

      В Раду внесли альтернативный законопроект о мобилизации

      В портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за БПЛА

      Власти Нидерландов задумались о полном отказе от Facebook

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше