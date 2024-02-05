Генерал ВСУ раскритиковал Зеленского за намерение уволить Залужного

Генерал ВСУ посоветовал думающему об отставке Залужного Зеленскому начать с себя

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой» раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за намерение уволить главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного.

«Что касается заявления президента, что он думает о замене руководства Украины, хочется надеяться, что он подумал про себя. Мне бы очень хотелось поверить, что он понял, что не справляется с определенной частью своих обязанностей», — отметил Кривонос.

По его словам, обновление кадров в ВСУ не представляется возможным, так как людей с опытом, который есть у Залужного, на сегодняшний день в стране найти трудно.

Ранее Зеленский заявил о том, что думает о «замене ряда руководящих лиц государства», включая главнокомандующего ВСУ. По его словам, всей управленческой группе страны «необходима перезагрузка и новое начало».