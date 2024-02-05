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05:00, 5 февраля 2024Из жизни

Голый мужчина упал с дерева и напугал прохожих

Фото: Unsplash

В Колумбии голый уроженец Эквадора упал с дерева на такси и напугал прохожих. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в центре города Медельин, департамент Антьокия. В результате внезапного падения мужчина разбил заднее стекло автомобиля и помял его крышу и багажник. Мужчина отделался ушибами и царапинами и даже успел поговорить с шокированными очевидцами до прибытия бригады скорой помощи.

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Парамедики оказали мужчине первую помощь и отвезли его в больницу. Остается неизвестным, зачем он разделся и залез на дерево.

Ранее сообщалось, что в Малайзии арестовали мужчину, который бродил обнаженным по городу. Несколько прохожих сняли его на камеры своих мобильных телефонов.

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      Алиса Удовик
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