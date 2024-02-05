Грузия захотела получить от Украины ответ по поводу попытки провоза взрывчатки

Служба госбезопасности Грузии запросила от Украины отчет о грузе с взрывчаткой

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии захотела получить от украинских властей ответ по делу о попытке провоза взрывчатых веществ с Украины в Россию. Об этом рассказал директор контртеррористического центра СГБ Бача Мгеладзе, передает ТАСС.

По словам Мгеладзе, они предоставили украинским властям всю необходимую информацию по делу. «Мы им предоставили еще больше деталей и ожидаем от них соответствующей информации, которая пойдет на пользу следствию и подтвердит определенные детали», — сказал он.

Ранее в Грузии перехватили 14 килограммов взрывчатки из Одессы. Взрывные устройства и большое количество взрывчатки перевозились в двух аккумуляторах, предназначенных для электромобилей. Эксперты установили, что взрывные устройства и взрывчатые вещества были привезены из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию. Впоследствии груз должен был попасть в Воронеж.

Как сообщило следствие, за организацией перевозки стоит баллотировавшийся в депутаты одесской рады в 2020 году от партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе, он родом из Батуми.