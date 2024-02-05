Ирине Безруковой предлагали подарить квартиру за ночь с ней

Актриса Ирина Безрукова рассказала, что фанат предлагал квартиру за ночь с ней

Российской актрисе Ирине Безруковой поклонник хотел подарить квартиру за ночь с ней. О непристойном предложении фаната артистка рассказала в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

«Мне предлагали квартиру за ночь. Я тогда сказала, что есть вещи, которые не продаются», — поделилась Безрукова. Однако настойчивый поклонник не смирился с отказом и продолжил обещать актрисе дорогие подарки.

«Я только смеялась в ответ. Все в моей жизни заработано трудом. Я не приняла это предложение», — добавила артистка.

В конце декабря 2023 года Ирина Безрукова показала свой новый загородный дом в Подмосковье. По словам актрисы, ее жилье уже полностью обустроено, но переезжать туда из Москвы она пока не собирается. Особняк будет служить для отдыха и восстановления в перерывах между работой.