Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:43, 5 февраля 2024Среда обитания

Ирине Безруковой предлагали подарить квартиру за ночь с ней

Актриса Ирина Безрукова рассказала, что фанат предлагал квартиру за ночь с ней

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российской актрисе Ирине Безруковой поклонник хотел подарить квартиру за ночь с ней. О непристойном предложении фаната артистка рассказала в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

«Мне предлагали квартиру за ночь. Я тогда сказала, что есть вещи, которые не продаются», — поделилась Безрукова. Однако настойчивый поклонник не смирился с отказом и продолжил обещать актрисе дорогие подарки.

«Я только смеялась в ответ. Все в моей жизни заработано трудом. Я не приняла это предложение», — добавила артистка.

В конце декабря 2023 года Ирина Безрукова показала свой новый загородный дом в Подмосковье. По словам актрисы, ее жилье уже полностью обустроено, но переезжать туда из Москвы она пока не собирается. Особняк будет служить для отдыха и восстановления в перерывах между работой.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российский «Яндекс» продали

      Власти Польши прослушивали переговоры Тихановской во время ее визитов в страну

      Собчак изменила внешность на фото и была высмеяна в сети

      В российском городе рыбак на льдине врезался в опору моста и исчез

      Индийская актриса фильмов для взрослых «воскресла» после новостей о смерти

      Власти объяснили громкие звуки в Севастополе

      В ЕС назвали символическим готовящийся 13-й пакет санкций против России

      В Британии обеспокоились заявлениями о войне с Россией

      Россиянка избила мальчика в лифте и попала на видео

      Артемий Лебедев сравнил интервью Собчак и Дудя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше