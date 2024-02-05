Министр и двое депутатов погибли в результате удара ВСУ по ЛНР. Глава республики пообещал отомстить

Пасечник подтвердил гибель министра ЧС Потелещенко в Лисичанске при ударе ВСУ

Министр чрезвычайных ситуаций Луганской народной республики (ЛНР) Алексей Потелещенко погиб в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Лисичанску. В числе жертв также два местных депутата.

Гибель министра подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он назвал Потелещенко мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа. Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Мы обязательно отомстим врагу и за его гибель, и за смерти всех тех, кто стали жертвами бесчеловечного обстрела Лисичанска! Леонид Пасечник глава Луганской народной республики

В результате удара ВСУ погибли и двое депутатов муниципального округа города Лисичанска — Артем Тростянский и Иван Жушма. Как рассказал глава города Эдуард Сахненко, погибшие принимали активное участие в восстановлении Лисичанска.

Жертвами обстрела стали 28 человек

ВСУ нанесли удар по Лисичанску 3 февраля. Под обстрел попала расположенная в городе пекарня. По последним данным, в результате атаки погибли 28 человек. Среди них — беременная женщина с пятилетним ребенком.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Заместитель главного врача Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) Дмитрий Котуха рассказал, что из шестерых пострадавших трое по-прежнему находятся в реанимационном отделении.

В Следственном комитете России заявили, что здание городской пекарни было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS. Военные следователи зафиксировали факт как преступления, совершенные ВСУ против мирного населения.

В России назвали удар по Лисичанску терактом

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, количество жертв говорит о чудовищности этого террористического акта. По его мнению, никак иначе эти удары назвать нельзя. Представитель Кремля также сказал, что для исключения подобных атак в будущем и продолжается специальная военная операция.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва проинформирует международные организации об ударе Украины по Лисичанску. «Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков», — отметила она. На фоне информации, что удар по городу, предварительно, был нанесен западной техникой, дипломат назвала произошедшее «благодарностью» киевских экстремистов за финансовую поддержку стран Евросоюза.