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15:44, 4 февраля 2024Бывший СССР

От удара ВСУ в Лисичанске погибла беременная женщина

Зампред правительства ЛНР Говтвин: от удара ВСУ погибла беременная женщина
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Администрация Лисичанска / ТАСС

Среди погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Лисичанску была беременная женщина, заявил заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин. Его цитирует ТАСС.

«Погибла беременная женщина со своим пятилетним ребенком. Обстрел, к сожалению, унес 28 жизней, еще 10 жизней мы смогли спасти. Абсолютно гражданский объект совмещенный с кафе, куда пришли люди отдохнуть семьями с детьми», — заявил зампред.

3 февраля ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске.

Военная комендатура ЛНР отметила, что под завалами могут находиться порядка 40 человек.

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      Виктория Кондратьева
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