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12:36, 5 февраля 2024Россия

Москвичка оказалась на костылях из-за назначенных врачами компрессов с водкой

30-летняя москвичка оказалась на костылях из-за назначенных компрессов с водкой

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве 30-летняя девушка оказалась на костылях из-за компрессов с водкой, которые ей неверно назначили врачи в травмпункте. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

По информации издания, горожанка несколько лет назад получила травму ноги и отправилась в травмпункт на улице Новая Башиловка. Там медики диагностировали у нее растяжение связок и назначили компрессы.

Однако долгие месяцы боли в ноге не проходили. Тогда девушка обратилась в частную клинику, где ей сказали, что диагноз был поставлен неправильно.

«У меня там был не просто разрыв связок, а перелом, в результате неправильного лечения в ноге начался некроз костей», — поделилась москвичка.

С этими данными она вновь пришла в местный травмпункт, где, как утверждает девушка, ее продолжили лечить компрессами с водкой.

Сейчас жительница столицы перенесла три операции, ей установили аппарат Илизарова, а потом заменили на артродез. Девушка вынуждена передвигаться на костылях уже более девяти месяцев.

Суд постановил травмпункту выплатить ей компенсацию за потраченные деньги в 100 тысяч рублей, однако девушку не устроило подобное решение. Она намерена добиться полной компенсации за неправильное лечение и подала апелляцию.

Ранее сообщалось, что в Ярославле пациентка клинической больницы № 9 обвинила врачей в том, что они всю ночь игнорировали стонавшую и просившую воды пенсионерку.

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      Анна Щербакова
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