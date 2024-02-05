Мужчины поделились советами по проведению одной деликатной процедуры без травм

Мужчины, которые избавляются от растительности в интимной зоне, поделились лайфхаками по проведению этой деликатной процедуры без травм. Своим опытом они поделились на Reddit.

Один из пользователей признался, что для бритья пользуется не бритвой, а триммером с насадкой.

Самая короткая насадка на триммер. Я не настолько смел, чтобы пользоваться бритвами или триммерами без насадок. Однако врач, который делал мне вазэктомию, пошутил, что оценивает мое бритье на четыре с плюсом, так что, полагаю, я справляюсь неплохо

fell-deeds-awake пользователь Reddit

Еще один мужчина посоветовал перед бритьем делать ополаскивание прохладной водой.

Обычная бритва с четырьмя лезвиями. И ни царапины. Важна температура. Если яички охлаждены, они подтянутся и станут тверже, поверхность будет проще брить

rvasen пользователь Reddit

Многие пользователи также напомнили о необходимости натягивать кожу, чтобы избежать порезов.

Нужно натянуть кожу и брить в разных направлениях, чтобы взять правильный угол для каждого волоска massassi пользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины рассказали истории измен, которые они считают самыми ужасающими. Одна из женщин вспомнила, как на свадьбе друга своего партнера восхищалась музыкальной группой, в которой пела невеста. Позднее выяснилось, что невеста изменяла жениху с одним из музыкантов.