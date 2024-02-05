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07:00, 5 февраля 2024Забота о себе

Мужчины поделились советами по проведению одной деликатной процедуры без травм

Фото: Hamid Roshaan / Unsplash

Мужчины, которые избавляются от растительности в интимной зоне, поделились лайфхаками по проведению этой деликатной процедуры без травм. Своим опытом они поделились на Reddit.

Один из пользователей признался, что для бритья пользуется не бритвой, а триммером с насадкой.

Самая короткая насадка на триммер. Я не настолько смел, чтобы пользоваться бритвами или триммерами без насадок. Однако врач, который делал мне вазэктомию, пошутил, что оценивает мое бритье на четыре с плюсом, так что, полагаю, я справляюсь неплохо

fell-deeds-awakeпользователь Reddit

Еще один мужчина посоветовал перед бритьем делать ополаскивание прохладной водой.

Обычная бритва с четырьмя лезвиями. И ни царапины. Важна температура. Если яички охлаждены, они подтянутся и станут тверже, поверхность будет проще брить

rvasenпользователь Reddit
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Многие пользователи также напомнили о необходимости натягивать кожу, чтобы избежать порезов.

Нужно натянуть кожу и брить в разных направлениях, чтобы взять правильный угол для каждого волоска

massassiпользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины рассказали истории измен, которые они считают самыми ужасающими. Одна из женщин вспомнила, как на свадьбе друга своего партнера восхищалась музыкальной группой, в которой пела невеста. Позднее выяснилось, что невеста изменяла жениху с одним из музыкантов.

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      Александра Лисица
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