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14:44, 5 февраля 2024Бывший СССР

На Украине оценили уверенность Зеленского в решении уволить Залужного

Экс-замминистра Тука: Зеленский найдет возможность уволить главкома Залужного

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Владимир Зеленский найдет возможность уволить главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Его уверенность в этом оценил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны Георгий Тука, его цитирует РИА Новости.

«Зеленский на этом не остановится и будет искать возможность реализовать свой план», — сказал он.

По его мнению, Залужного не сняли с должности потому, что Зеленский испугался негативной реакции Запада на решение об увольнении главкома. Тука отметил, что это подтверждает незапланированный визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Киев.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявил, что глава государства в мае потеряет часть полномочий. Зеленский станет исполняющим обязанности президента из-за истекшего срока пребывания на посту, объяснил Тука. Он напомнил, что и.о. главы государства не имеет права назначать или снимать с должности министров и генералов.

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