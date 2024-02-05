Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:53, 5 февраля 2024Россия

Над Брянской областью перехватили беспилотник

Минобороны России отчиталось о перехваченном над Брянской областью беспилотнике

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В небе над Брянской областью сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«5 февраля (...) около 13:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, беспилотник Вооруженных сил Украины перехватили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении семи дронов над территорией России. Четыре украинских БПЛА сбили над территорией Белгородской области, два дрона — над Волгоградской, еще один беспилотник — над Ростовской областью.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Министр и двое депутатов погибли в результате удара ВСУ по ЛНР. Глава республики пообещал отомстить

      Космонавту Матвееву присвоили звание Героя России

      Раскрыта связь задержанного в Грузии перевозчика взрывчатки с силовиками Украины

      Бортпроводник назвал самые отвратительные находки в салоне самолета

      Кристина Агилера вышла в свет в облегающем наряде после резкого похудения

      В России спрогнозировали рекордный вывоз растительных масел

      Трансгендерного экс-спикера ВСУ внесли в перечень экстремистов и террористов

      Очки дополненной реальности Apple взломали

      Избиение россиянкой ребенка с криками «я из тебя сделаю мужика» попало на видео

      Отставку правительства Казахстана объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше