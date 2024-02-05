Над Брянской областью перехватили беспилотник

Минобороны России отчиталось о перехваченном над Брянской областью беспилотнике

В небе над Брянской областью сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«5 февраля (...) около 13:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, беспилотник Вооруженных сил Украины перехватили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении семи дронов над территорией России. Четыре украинских БПЛА сбили над территорией Белгородской области, два дрона — над Волгоградской, еще один беспилотник — над Ростовской областью.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.