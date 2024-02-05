Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:30, 5 февраля 2024Россия

Назван средний возраст появления рака у россиян

Онколог Евсеев: средний возраст выявления рака в России составляет 64,4 года

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Средний возраст, при котором в России выявляют онкологические заболевания, составляет 64,4 года. Такую цифру назвал в интервью «Ленте.ру» онколог-химиотерапевт, член экспертного совета фонда «Не напрасно», преподаватель Высшей школы онкологии Владислав Евсеев.

«У нас в стране онкологические заболевания выявляют у людей в среднем в 64,4 года. Этот показатель практически не изменился за последние десять лет, тогда он составлял 63,9 года. Есть интересная статистика, что чем больше продолжительность жизни в стране, тем больше будет и средний возраст заболевшего», — сказал Евсеев.

Он отметил, что примерно с 40 лет начинают значительно расти риски онкологических заболеваний и своего пика они достигают к 65-75 годам. Точная причина, почему возраст оказывает такую роль, учеными не установлена. По одной из версий, за это время успевают накопиться и начать оказывать влияние факторы внешней среды, отметил Евсеев. К тому же после 60 регуляция работы нормальных человеческих клеток ухудшается.

Материалы по теме:
Во всем мире врачи бьют тревогу: рак резко молодеет. Чем это грозит россиянам и как защитить себя? Отвечает онколог
Во всем мире врачи бьют тревогу: рак резко молодеет.Чем это грозит россиянам и как защитить себя? Отвечает онколог
Сегодня
«Ногти у меня просто выпали» Одиночество, насмешки и депрессия: как живут россияне с редкими болезнями кожи
«Ногти у меня просто выпали»Одиночество, насмешки и депрессия: как живут россияне с редкими болезнями кожи
22 апреля 2023

В середине января газета The Wall Street Journal, ссылаясь на исследование в журнале BMJ Oncology, опубликовала материал, в котором утверждалось, что в мире увеличилось число новых случаев рака у людей до 50 лет.

К примеру, в США с 2000-го по 2019 год этот показатель возрос на 12,8 процента. Аналогичная тенденция была зафиксирована в Австралии и государствах Западной Европы.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      M1 Abrams заметили в зоне спецоперации. Способна ли Украина эксплуатировать американские танки?

      Назван средний возраст появления рака у россиян

      В ВСУ возложили ответственность за поражения на Зеленского

      Крупнейший британский авианосец не вышел на учения НАТО

      В Брянской области уничтожили четвертый за несколько часов украинский дрон

      Известная 58-летняя модель снялась топлес и показала шрамы на теле

      В США отчитались об ударах по Ираку и Сирии

      Зеленский выразил надежду на продолжение помощи от США в случае победы Трампа

      Мужчина получил большое наследство и стал смотреть порно вместо работы

      Зеленский признал застой на фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше