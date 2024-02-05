Назван средний возраст появления рака у россиян

Онколог Евсеев: средний возраст выявления рака в России составляет 64,4 года

Средний возраст, при котором в России выявляют онкологические заболевания, составляет 64,4 года. Такую цифру назвал в интервью «Ленте.ру» онколог-химиотерапевт, член экспертного совета фонда «Не напрасно», преподаватель Высшей школы онкологии Владислав Евсеев.

«У нас в стране онкологические заболевания выявляют у людей в среднем в 64,4 года. Этот показатель практически не изменился за последние десять лет, тогда он составлял 63,9 года. Есть интересная статистика, что чем больше продолжительность жизни в стране, тем больше будет и средний возраст заболевшего», — сказал Евсеев.

Он отметил, что примерно с 40 лет начинают значительно расти риски онкологических заболеваний и своего пика они достигают к 65-75 годам. Точная причина, почему возраст оказывает такую роль, учеными не установлена. По одной из версий, за это время успевают накопиться и начать оказывать влияние факторы внешней среды, отметил Евсеев. К тому же после 60 регуляция работы нормальных человеческих клеток ухудшается.

В середине января газета The Wall Street Journal, ссылаясь на исследование в журнале BMJ Oncology, опубликовала материал, в котором утверждалось, что в мире увеличилось число новых случаев рака у людей до 50 лет.

К примеру, в США с 2000-го по 2019 год этот показатель возрос на 12,8 процента. Аналогичная тенденция была зафиксирована в Австралии и государствах Западной Европы.