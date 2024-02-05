Названы регионы России с самыми высокими домами

Москва возглавила рейтинг регионов России с самыми высокими строящимися домами

Москва возглавила рейтинг городов с самыми высокими строящимися домами, на втором месте расположились Свердловская область и Башкирия. Полный рейтинг регионов назвало РИА Новости со ссылкой на аналитический обзор портала «ЕРЗ.РФ».

В январе этого года средняя этажность строительства в Москве составила 28,2 этажа, что на 4,1 процента больше показателя января прошлого года. Самые высокие среди строящихся домов в Москве — 91-этажный небоскреб в ЖК «Дом Дау», 75-этажный дом в ЖК The Five и 69-этажный дом в ЖК «Level Южнопортовая».

В Свердловской области средняя этажность строительства за год сократилась на 2,2 процента, до 22,5 этажа. В Башкирии она выросла на 3,9 процента, до 21,5 этажа.

Рейтинг замыкает Мурманская область, где высота строящихся зданий составляет семь этажей, Еврейская автономная область (шесть этажей) и Чукотский автономный округ (пять этажей). В среднем по России за год показатель высотности домов значительно снизился и составил 18,8 этажа.

Ранее почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев предрек снижение в России цен как на первичное, так и на вторичное жилье. Однако, по его словам, квартиры подешевеют незначительно и ненадолго.