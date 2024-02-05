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15:34, 5 февраля 2024Забота о себе

Названы самые отвратительные цвета для оформления дома

Дизайнер интерьеров Крейсс: серый цвет делает интерьер похожим на тюрьму

Фото: pure julia / Unsplash

Несколько популярных цветов для оформления интерьера дома на самом деле отвратительны с дизайнерской точки зрения, считает американский дизайнер интерьеров Лорен Крейсс. Неприятные, на его взгляд, цвета он назвал в популярном ролике в TikTok, на который обратило внимание издание The Sun.

Крейсс посоветовал избегать персикового цвета, один из оттенков которого Международный исследовательский институт Pantone объявил главным цветом 2024 года. «Если вы думаете использовать его в оформлении, вы сошли с ума», — заявил владелец дизайнерского бюро.

Аналогичные чувства Крейсс испытывает к серому — по его мнению, этот цвет делает дом похожим на тюрьму. «Попробуйте, и окажетесь в дизайнерской тюрьме, они не просто так серого цвета. Если на вас при этом нет оранжевой арестантской робы, красить дом в этот цвет не стоит», — пошутил он.

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Наконец, он попросил воздерживаться от чрезмерного использования розового. «Вспышка розового в правильном месте — это терпимо, но розовый барбикор-тренд — это абсолютный кошмар», — заключил он в ролике, набравшем десятки тысяч просмотров.

Ранее дизайнеры интерьеров подсказали, какие растения помогают укрепить ментальное здоровье. Эксперты рекомендовали выращивать комнатную лаванду, запах которой помогает уменьшить стресс и положительно влияет на кратковременную память.

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      Александра Лисица
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