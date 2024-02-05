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10:18, 5 февраля 2024Спорт

Объявлено место проведения финала чемпионата мира-2026 по футболу

Финал чемпионата мира-2026 по футболу пройдет на Метлайф-стэдиум в Нью-Джерси

Фото: Mike Segar / Reuters

Организаторы чемпионата мира по футболу 2026 года объявили место проведения финала турнира. Об этом сообщает РИА Новости.

Решающий матч пройдет на «Метлайф-стэдиум» в Ист‑Ратерфорде (штат Нью‑Джерси). Встреча состоится 19 июля. Ранее стало известно, что матч открытия пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые примут участие 48 команд. Всего будет сыграно 104 матча.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и Евро-2024.

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