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14:48, 5 февраля 2024Бывший СССР

Обвиняемая в шпионаже на Россию евродепутат назвала мотивы скандала

Евродепутат Жданок: скандал со мной нужен для отвлечения от героизации нацизма

Фото: Edu Botella / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Обвиняемая в шпионаже в пользу России депутат Европарламента Татьяна Жданок назвала причиной скандала стремление отвлечь внимание от героизации нацизма. Об этом пишет Baltnews в своем Telegram-канале.

Жданок прокомментировала обвинения в свой адрес, назвав их спланированными. По ее мнению, скандал был организован, чтобы сорвать мероприятие, посвященное Холокосту в Латвии во время Великой Отечественной войны.

«Мы собирались показать фильм про рижское гетто, про то, как сейчас героизируют карателей», — заявила политик. Она добавила, что инициаторы скандала стремились в кратчайшие сроки выдвинуть обвинения. Жданок также подчеркнула, что получает финансирование полностью законным путем.

29 января Жданок обвинили в шпионаже в пользу России. Отмечается, что она является членом законодательного собрания ЕС от Латвии с 2004 года и на протяжении всего этого времени занимала пророссийскую позицию.

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      Юрий Леонов
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