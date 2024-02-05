Обвиняемая в шпионаже на Россию евродепутат назвала мотивы скандала

Евродепутат Жданок: скандал со мной нужен для отвлечения от героизации нацизма

Обвиняемая в шпионаже в пользу России депутат Европарламента Татьяна Жданок назвала причиной скандала стремление отвлечь внимание от героизации нацизма. Об этом пишет Baltnews в своем Telegram-канале.

Жданок прокомментировала обвинения в свой адрес, назвав их спланированными. По ее мнению, скандал был организован, чтобы сорвать мероприятие, посвященное Холокосту в Латвии во время Великой Отечественной войны.

«Мы собирались показать фильм про рижское гетто, про то, как сейчас героизируют карателей», — заявила политик. Она добавила, что инициаторы скандала стремились в кратчайшие сроки выдвинуть обвинения. Жданок также подчеркнула, что получает финансирование полностью законным путем.

29 января Жданок обвинили в шпионаже в пользу России. Отмечается, что она является членом законодательного собрания ЕС от Латвии с 2004 года и на протяжении всего этого времени занимала пророссийскую позицию.