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10:20, 5 февраля 2024Экономика

Отказ от поставок из России вынудил США нарастить закупки нефти в одной стране

Траты США на закупки нефти у Венесуэлы оказались максимальными за пять лет

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

С января по ноябрь 2023 года США импортировали из Венесуэлы нефти более чем на 2,5 миллиарда долларов, что оказалось максимумом с 2018-го. Об этом сообщает РИА Новости.

Американцы вынуждены были прибегнуть к закупкам углеводородов у находящейся под их санкциями страны на фоне отказа от поставок из России, отмечают журналисты. Венесуэла является обладателем крупнейших запасов этого вида сырья, но в последние годы США приобретали там его крайне нерегулярно, а в 2021 году и вовсе отказались от закупок.

О том, что венесуэльская нефть может стать заменой для США, стало известно почти сразу после введения президентом страны Джо Байденом соответствующих антироссийских санкций. Летом 2023 года американские СМИ сообщили, что смягчение США в отношении нефтяного сектора Венесуэлы увязывается с готовностью страны к «свободным и справедливым президентским выборам».

В октябре действие части ограничений было официально приостановлено. В том числе американским компаниям и инвесторам разрешили расплачиваться с государственной компанией Minerven, занимающейся золотодобычей, а также с нефтегазовой корпорацией PDVSA.

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      Дмитрий Воронин
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