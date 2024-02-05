Полицейские задержали россиянина за нападение на водителя скорой помощи

В Петербурге задержали мужчину, распылившего газ в лицо водителю скорой помощи

В Петербурге полицейские задержали 40-летнего мужчину, залившего газом глаза водителю скорой помощи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, правоохранителям удалось быстро установить личность дебошира. Выяснилось, что он работает проходчиком в строительной компании.

Ранее стало известно, что накануне медики попросили помощи полиции с Комендантского проспекта, 21/2. По предварительным данным, бригада прибыла к дому на вызов, однако уже в подъезде встретила сопротивление. Один из жильцов дважды распылил содержимое перцового баллончика в лицо водителю и убежал. Пострадавший 55-летний мужчина сам обратился к докторам с химическим ожогом глаз.

После оказания необходимой помощи горожанина отпустили в удовлетворительном состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.