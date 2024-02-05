Польша выделила кредит для совместного с Украиной производства вооружений

Польша выделила кредит для совместного с Украиной производства оружия

Правительство Польши выделило кредит на совместное польско-украинское производство оружия на фоне улучшения отношения между Варшавой и Киевом. Об этом сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква, передает РИА Новости.

«Польша выделила кредит на совместное производство оружия. У нас есть компоненты польского оружия, которые уже воюют на Украине, а теперь речь идет о совместном производстве», — отметил он.

По его словам, отношения между Варшавой и Киевом улучшились после того, как в январе Польша присоединилась к Вильнюсской декларации G7 о гарантиях безопасности.

Ранее польский эксперт Ягеллонского клуба Марцин Кендзерский усомнился в способности Украины удержать фронт и выжить без помощи Запада. Он пояснил, что пакет помощи Киеву от Европейского союза (ЕС) на 50 миллиардов евро вряд ли облегчит положение страны. По его мнению, в первую очередь эти средства пойдут на выплату долгов Украины.