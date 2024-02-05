Россиянин одним ударом спустил мужчину с лестницы и попал на видео

В Ленобласти мужчина одним ударом нокаутировал мужчину и попал на видео

В городе Гатчине Ленинградской области посетитель местного клуба одним ударом нокаутировал мужчину и попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах группа людей беседует на крыльце. Затем россиянин бьет одного из стоявших перед ним мужчин, после чего тот перелетает через несколько ступеней и падает на землю.

По данным канала, попавшему на видео эпизоду предшествовал спор из-за девушки. Заступившегося за нее мужчину пригласили выяснить отношения на улице. Пострадавшего участника конфликта госпитализировали с переломами затылочной с височной костей и ушибом мозга. В отношении его соперника возбудили уголовное дело о нанесении тяжких телесных повреждений.

Ранее в Уфе охранник клуба жестоко избил посетителя за то, что мужчина зашел в туалет без очереди. Друзья россиянина нашли его лежавшим на полу.

