Россиянин подрался с сотрудником Ozon из-за некачественного товара

В Омске мужчина подрался с сотрудником Ozon в пункте выдачи товаров маркетплейса

В Омске россиянин подрался с сотрудником Ozon в пункте выдачи товаров маркетплейса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по области.

Инцидент произошел на улице Стальского. По данным правоохранительных органов, между мужчинами возник конфликт из-за некачественного товара. Затем покупатель захотел уйти, но в какой-то момент вернулся к стойке и бросил в сотрудника емкость с мелочью, что привело к драке.

Пострадавший работник оказался от медицинского освидетельствования. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку на сортировочном пункте Ozon, их потасовка попала на видео. На появившемся в сети ролике видно, как иностранцы на парковке в российском городе ругаются между собой. Затем словесный конфликт перерастает в силовой.